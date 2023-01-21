Восемь сумок с ювелирными изделиями пытались провезти в Казахстан

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Контрабанду крупной партии ювелирных изделий пресекли в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

На автомобильном пункте пропуска "Кордай" пограничники задержали двоих граждан Казахстана, которые пытались провезти в страну драгоценности.