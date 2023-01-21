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  • Восемь сумок с ювелирными изделиями пытались провезти в Казахстан
e-pard.com Сегодня, 12:49
145
Сегодня, 12:49
145
Фото: e-pard.com

Восемь сумок с ювелирными изделиями пытались провезти в Казахстан

Контрабанду крупной партии ювелирных изделий пресекли в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

На автомобильном пункте пропуска "Кордай" пограничники задержали двоих граждан Казахстана, которые пытались провезти в страну драгоценности.

"В салоне автомашины найдены восемь дорожных сумок с ювелирными изделиями общим весом 275 килограммов. Ювелирные изделия переданы в территориальные подразделения КГД МФ для дальнейшего разбирательства", — сообщили в КНБ.

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#контрабанда #пограничная служба #КНБ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:49
145
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