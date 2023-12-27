Массовое ДТП произошло на трассе перед въездом в Астану
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
224Фото: 716.kz
Авария с участием восьми машин произошла на трассе "Астана-Петропавловск" в Акмолинской области недалеко от платного терминала в направлении столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Бурабайского района.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что 31-летний водитель, управляя "КамАЗом" с прицепом, не учёл метеоусловия и допустил столкновение с впереди движущейся Toyota Camry. Механические повреждения получили ещё три грузовых и три легковых автомобиля.
В приёмный покой ТОО "Авиценна-Бурабай" с различными травмами доставили двух пассажиров легкового авто и водителя "КамАЗа".
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