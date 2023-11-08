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Вор "гастролировал" по городам Казахстана

Сегодня, 10:06
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Polisia.kz Сегодня, 10:06
Сегодня, 10:06
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Фото: Polisia.kz

Житель Кызылординской области совершил серию краж в трёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане полицейские задержали 31-летнего жителя Кызылординской области. Мужчина ночью пробрался во двор дома и из открытой ГАЗели вытащил 150 тысяч тенге.

Стражи порядка выяснили, что этот самый мужчина находится в розыске за совершение серии краж в Алматы и Актобе.

Фигурант уголовного дела в совершении преступления признался. В настоящее время он заключён под стражу. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершённым преступлениям.

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