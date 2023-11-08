Вор "гастролировал" по городам Казахстана

Житель Кызылординской области совершил серию краж в трёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане полицейские задержали 31-летнего жителя Кызылординской области. Мужчина ночью пробрался во двор дома и из открытой ГАЗели вытащил 150 тысяч тенге.

Стражи порядка выяснили, что этот самый мужчина находится в розыске за совершение серии краж в Алматы и Актобе.

Фигурант уголовного дела в совершении преступления признался. В настоящее время он заключён под стражу. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершённым преступлениям.