Вор "гастролировал" по городам Казахстана
Сегодня, 10:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:06Сегодня, 10:06
164Фото: Polisia.kz
Житель Кызылординской области совершил серию краж в трёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Астане полицейские задержали 31-летнего жителя Кызылординской области. Мужчина ночью пробрался во двор дома и из открытой ГАЗели вытащил 150 тысяч тенге.
Стражи порядка выяснили, что этот самый мужчина находится в розыске за совершение серии краж в Алматы и Актобе.
Фигурант уголовного дела в совершении преступления признался. В настоящее время он заключён под стражу. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершённым преступлениям.
Самое читаемое
- Дом с синей лампочкой, темень и бродячие псы - жители Косшы рассказали о проблемах
- Когда в Астане заработает новая система оплаты проезда в автобусах
- Северное сияние в Казахстане: ученый объяснил редкое явление
- Маленькую девочку изнасиловали в Алматинской области
- Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области