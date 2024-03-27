Вопрос защиты персональных данных при всеобщем декларировании поднял депутат

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на заседании обратил внимание на проблему защиты персональных данных при всеобщем декларировании, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, по итогам за 2021, 2022, 2023 годы имеется стойкая тенденция роста числа интернет- мошенничества.

"Пик преступности приходится на декабрь месяц, в котором фиксируется уже более 20 000 уголовных дел. Учитывая то обстоятельство, что именно к концу года- возрастает число преступлений данной категории-, предполагаем, что данное обстоятельство может быть связано с процессом декларирования граждан. Из вышеизложенного можно констатировать, что мошенники находятся в пределах нашей страны. Имеются факты незаконного получения, распространения персональных данных работниками государственных структур. Раскрываемость преступлений из категории интернет- мошенничества- менее 50 процентов, что предполагает отсутствие какой- либо гарантии - защитить граждан, которые пострадали от действий интернет- мошенников. Подлежащие декларированию факты наличия имущества и материальных ценностей граждан- не могут быть защищены должным образом, что потенциально приводит к увеличению числа вымогательств, краж и мошенничества", - сказал депутат.

По его мнению, во всеобщей декларации, в которой будут отражаться имущество, деньги и драгоценности всех взрослых граждан- создают благоприятные условия для преступных организаций, с учетом низкой защищенности персональных данных.

В этой связи депутат просит уполномоченные органы ответить на следующие вопросы:

"Производился ли уполномоченными органами анализ рисков, которыми подвержены граждане в связи со Всеобщим декларированием? Если да, то каков алгоритм защиты персональных данных и механизм предотвращения преступлений, связанных с персональными данными граждан?

Готовы ли руководители уполномоченные органы нести персональную ответственность за утечку персональных данных граждан?", - заключил Магеррам Магеррамов в депутатском запросе, адресованном министру МВД, нацэкономики и Минцифры.