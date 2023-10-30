Волонтеры помогают бороться с коррупцией в Алматы

Не секрет, что волонтерство является важной составляющей развитого гражданского общества. И важно отметить, что волонтеры не только безвозмездно помогают согражданам, нуждающимся в помощи, но и как представители общественности содействуют государству в реализации важных задач. Например, в борьбе с коррупцией, передает BaigeNews.

В Алматы реализуется важный и полезный проект под названием "Антикоррупционное волонтерство", в рамках которого активные граждане, работники государственных органов, предприятий квазигоссектора, члены общественных объединений и иных юридических лиц становятся волонтерами. Изюминка проекта в том, что волонтерить участникам проекта нужно по части антикоррупционной деятельности. Волонтеры участвуют в общественном контроле, антикоррупционных исследованиях и образованиеи, оказании профессиональной помощи.

Нетерпимость к коррупции и высокая гражданская активность в Алматы сделали проект "Антикоррупционное волонтерство" весьма популярным. По данным Департамента агентства по противодействию коррупции по Алматы, на текущий момент прошло 55 встреч, к проекту присоединились более 202 волонтеров города Алматы.

Активные волонтеры при поддержке госорганов организовали и провели мониторинг состояния 10 детских садов города. В ходе мониторинга установлено, что в одном из дошкольных учреждений, где обучается более 300 детей, имеется ряд проблемных вопросов, вызывающих дискомфорт и наносящих вред здоровью детей. Волонтеры выявили скопление воды в подвале, утечку кровли, аварийное состояние системы отопления и скопление конденсата. По всем этим фактам, был дан ряд рекомендаций, а также направлены письма в местные исполнительные органы для принятия соответствующих мер.

Кроме того, волонтеры проверили строящиеся здания на территории микрорайона "Зерделі", где ведутся работы по ремонту и благоустройству многоэтажных жилых домов. В ходе мониторинга обнаружены дефекты после осадки грунта, трещины в местах отмоски здании, а также не завершены асфальтирование тротуаров, бордюров, арычных лотков.

Волонтерами-специалистами в сфере строительства даны ряд рекомендаций по качественному выполнению работ и сдачи объектов в установленные сроки.

Действительно, отличительной чертой проекта является участие в нем волонтеров, оказывающих помощь по своей специальности и профессии. К примеру, квалифицированные юристы-волонтеры провели бесплатные консультации и оказали бесплатную юридическую помощь для бизнесменов в рамках проектов "Бизнескежол" и "Антикоррупционное волонтерство". Отметим, что в акции также приняли более 130 предпринимателей города, а юридическую консультацию им также давали руководители. Для удобства предпринимателей, местом проведения мероприятия выбран торгово-развлекательный центр, в котором расположены около 300 субъектов бизнеса. Большинство вопросов поднимались по сферам налогообложения, таможенного администрирования, земельных отношений и строительства. Кроме того, юристы-волонтеры провели прием граждан в Центре обслуживания населения Медеуского района Алматы, оказав людям безвозмездную юридическую помощь.

Еще одно мероприятие в рамках антикоррупционного волонтерства - семинар-совещание по обучению сотрудников комплаенс служб, в ходе которого опытные комплаенс-офицеры поделились с молодыми специалистами практическими навыками работы. В семинаре приняли участие более 200 комплаенс-офицеров города в сфере образования, здравоохранения, крупных национальных холдингов и компаний.

Для некоторых направлений волонтерам нужно было пройти предварительное обучение. Например, это касается способов мониторинга государственных закупок. В ходе семинара волонтеры в режиме реального времени обучились выявлять закупки с потенциальными нарушениями и завышением цен.

В рамках реализации корпоративного волонтерства на LED экранах крупнейшего универсального коммерческого банка, 19 крупных торгово-развлекательных центров(“Москва”, “Азия парк”, “Баумаркет”, “Гранд Парк”, “Спутник Молл”, “Алматы молл”, “Цум”, “Гум”) и 107 торговых домов города размещены видеоролики по профилактике коррупции. Также информация по мерам противодействия коррупции размещена на квитанциях коммунальных услуг, которые получают алматинцы. А еще в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова состоялся показ театральной постановки "Ревизор" с акцентом на антикоррупционную тематику. Купивших билеты на спектакль ждала информация о колл-центре Антикоррупционной службы.

Не остается в стороне от деятельности волонтеров еще один институт гражданского общества - Общественный советом Алматы. В ходе встречи волонтеров и членов Общественного совета по вопросам противодействия коррупции общественным деятелям было предложено в рамках синергии работать с антикоррупционными волонтерами и использовать потенциал молодежи в правильном направлении для достижения положительных результатов.

Антикоррупционное волонтерство охватывает также сферу образования. До сведения 313 педагогов была доведена информация о начале запуска проекта "Антикоррупционное волонтерство"в ходе традиционного августовского совещания, которая нашла поддержку со стороны представителей образования. Накануне нового учебного года активно проводятся встречи с высшими учебными заведениями по вопросам усиления профилактики коррупционных правонарушений. Так, состоялась с профессорско-преподавательским составом Казахского национального университета имени аль-Фараби, в ходе которого до всех доведена информация о деятельности проекта.

Состоялся мониторинг общежитий высших учебных заведений города и условий проживания в них студентов. В ходе мониторинга, охватившего 9 вузов, выявлены проблемы по недостатку технического оборудования, несоблюдению санитарных норм, отсутствию вытяжки и вентиляционных систем в бытовых помещениях. С участием волонтеров проведен тематический антикоррупционный мониторинг по организации услуги по обеспечению детей горячим питанием в школах, в ходе которого, установлены ряд коррупционных рисков в виде создания административных барьеров, а также лоббирования интересов отдельных поставщиков. Например, в ходе проведения АКМ по вопросам организации услуги по обеспечению детей горячим питанием в школах Алматы установили, что один повар числится в 8 школах.

В целях реализации антикоррупционного образовательного направления волонтеры провели семинар с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые проходят повышение квалификации в Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова.

Волонтеры в рамках еще одного направления вошли в состав экспертов внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Управления здравоохранения. На сегодняшний день в ходе совместной работы установлены необоснованные премий на сумму 14 млн тенге и проверка продолжается. Для волонтеров проведен мастер-класс по выявлению коррупционных рисков в финансовой отчетности организаций, где были проведены обучения и даны кейсы для решения. Также презентован стандарт поведения волонтеров. В мероприятии приняла участие член Общественного совета Агентства Айнур Сабитова.

По результатам мониторинга портала госзакупок проведен выезд в Ауэзовский район Алматы для визуального осмотра выполненных работ (сумма лота – 22,4 млн. тенге). Несмотря на то, что подписаны акты выполненных работ, установлены следующее нарушения: местами отсутствие газонного покрытия, отсутствие видео наблюдения, четырех карабинов крепления цепей и сидения качели, некачественное закрепление фонарных столбов для освещения и др. Благодаря внимательности волонтеров подрядчики устраняют недостатки в рамках гарантийного срока.

Для улучшения экологической обстановки и создания новых зеленых зон волонтеры высадили свыше 100 деревьев яблони в парке "Желтоксан-86". В дальнейшем для изучения рационального использования бюджетных средств, выделенных на содержание зеленых насаждений, волонтеры будут мониторить содержание и защиту посаженных деревьев.

Отметим, что стать антикоррупционным волонтером достаточно просто. И каждый неравнодушный горожанин может начать волонтерскую деятельность. Ведь волонтеры, исходя из интересов и вида осуществляемой ими деятельности, могут выбирать отдельные мероприятия или направления проекта.

Потенциальными волонтерами Проекта могут стать активные граждане, общественные организации, студенты,студенческие организации, исследовательские центры, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, антикоррупционные комплаенс-офицеры, эксперты и специалисты, госорганы, субъекты квазигосударственного сектора, частные организации.

Регистрацию волонтеров проекта осуществляет Департамент через доступные каналы приема заявок, это эе ведомство координирует деятельность волонтеров. Безусловно, каждый волонтер обязан руководствоваться Законом РК "О волонтерской деятельности".