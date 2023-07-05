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  • Военнослужащего с передозировкой энергетиков откачали в Петропавловске
pixabay Сегодня, 01:53
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Сегодня, 01:53
785
Фото: pixabay

Военнослужащего с передозировкой энергетиков откачали в Петропавловске

Впечатляющий пример профессионализма показала бригада скорой помощи в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.

Благодаря слаженной работе фельдшеров Талгата Касенова и Екатерины Шмидт, а также водителя Мергена Адильбаева удалось спасти жизнь молодого военнослужащего.

21-летний военнослужащий был обнаружен без признаков жизни. Бригада скорой помощи начала реанимационные мероприятия в соответствии с международным стандартом ASLC.

В течение 30 минут интенсивной работы, включающей искусственную вентиляцию легких и дефибриляцию, удалось восстановить сердечную деятельность и возобновить самостоятельное дыхание пациента. Больной пришел в сознание. Преодолеть критическое состояние больному помогли врачи реанимационного отделения.

"Этот случай еще раз напоминает о необходимости осторожного отношения к энергетическим напиткам. Злоупотребление может иметь серьезные последствия для здоровья, вплоть до остановки сердечной деятельности", - отметил руководитель областного центра скорой медицинской помощи Юрий Белоног.

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Сегодня, 01:53
785
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