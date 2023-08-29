Водителя экскаватора наказали за катания отдыхающих на море
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Полицейские привлекли к ответственности катающего людей в море водителя экскаватора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.
По информации департамента полиции региона, на 29-летнего водителя экскаватора составлены два протокола. С участниками "аттракциона" проведена профилактическая беседа.
"На 29-летнего водителя составлены два административных протокола по статьям 593 и 620 КоАП РК. Также проведена профилактическая беседа впредь по не допущению подобных правонарушений", - сообщили в департаменте полиции.
Указанные статьи влекут за собой предупреждение или штрафы в размере 5 и 3 месячных расчетных показателей.
Вчера, 28 августа 2023 года в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель экскаватора катает людей в море, зацепившихся за ковш транспорта.
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