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Водителя экскаватора наказали за катания отдыхающих на море

Сегодня, 14:40
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lada.kz Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: lada.kz

Полицейские привлекли к ответственности катающего людей в море водителя экскаватора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

По информации департамента полиции региона, на 29-летнего водителя экскаватора составлены два протокола. С участниками "аттракциона" проведена профилактическая беседа.

"На 29-летнего водителя составлены два административных протокола по статьям 593 и 620 КоАП РК. Также проведена профилактическая беседа впредь по не допущению подобных правонарушений", - сообщили в департаменте полиции.

Указанные статьи влекут за собой предупреждение или штрафы в размере 5 и 3 месячных расчетных показателей.

Вчера, 28 августа 2023 года в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель экскаватора катает людей в море, зацепившихся за ковш транспорта.

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