Во время паводков погибло 8,2 тысячи голов скота – Минсельхоз

На сегодняшний день подтверждена гибель 8,2 тыс. голов сельскохозяйственных животных в результате паводков, из них 70% – это мелкий рогатый скот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

"Республиканским противоэпизоотическим отрядом Министерства совместно с акиматами областей продолжается работа по сбору и утилизации павших животных. На сегодняшний день утилизировано 97% от всего павшего поголовья. Информирую, что работы по утилизации павших животных находятся на особом контроле ветеринарных служб, а распространяемая информация о реализации мяса сомнительного происхождения недостоверна", - сказал официальный представитель ведомства Олжаса Тлебалдин.

Кроме того, в целях сохранения стабильной эпизоотической обстановки в регионах подтопления Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства проводит дополнительные мероприятия: профилактические дезинфекционные обработки скотомогильников, оказавшихся в зонах подтопления.

Тлебалдин сообщил, что протоколом Республиканского штаба утвержден алгоритм возмещения стоимости павших животных. Чтобы получить компенсацию заявителям необходимо обратиться в местные Комиссии для актирования ущерба.

Напомним, что размер компенсации по сельхозживотным определяется на основе данных об их рыночной стоимости в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.

"В регионах производятся выплаты компенсаций владельцам павших животных. На сегодняшний день: в Костанайской области выплаты произведены за 780 голов сельхозживотных на сумму 113,2 млн. тг, в Актюбинской области выплаты произведены за 753 голов сельхозживотных на сумму 98,3 млн. тг. В Карагандинской и области ущерб по сельхозживотным полностью возмещен, в Западно-Казахстанской области выделено 187,4 млн. тенге на компенсации, идет процедура приемов заявок, выплата начнется в конце недели. В Атырауской и Акмолинской областях идет прием заявок на возмещение", - добавил он.

К слову. выплаты компенсаций владельцам сельхозживотных производиться как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.