Внук пытался через суд выселить больную бабушку в Актюбинской области

В Актобе суд апелляционной инстанции отказал в иске внука, который хотел выселить из дома родную бабушку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

Это дело рассматривала судебная коллегия по гражданским делам. Выяснилось, что 30 лет назад бабушка и её супруг построили общий дом. Здесь они вырастили своих детей и внуков. После уговоров дочери пенсионеры подарили свои доли в общем доме внуку. При этом они продолжили по-прежнему жить в доме, оплачивали коммунальные услуги и налоги.

Дело приняло неожиданный поворот, когда внук обратился в суд с иском, требуя выселить из дома свою бабушку, а также родного дядю со всеми живущими вместе членами семьи. Мужчина заявил, что является законным и единственным собственником дома, якобы ответчики добровольно не освобождают жильё и не разрешают ему распоряжаться им по своему усмотрению. В итоге решением суда бабушку и дядю выселили из дома.

Но на защиту престарелой женщины встал суд апелляционной инстанции, который изменил решение суда и отказал внуку в выселении бабушки.

"Коллегией принято во внимание, что спорный жилой дом ранее принадлежал престарелой Т.. В 2015 году в результате совершения договора дарения она лишилась принадлежащего ей единственного жилья. В настоящее время пенсионерка Т. имеет тяжелую степень нарушения слуха, страдает хроническими заболеваниями, состоит на диспансерном учете, наблюдается у кардиолога и других специалистов. В силу закона не допускаются действия граждан, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением", — отмечается в сообщении суда.

Вынося решение, суд опирался на критерии справедливости и разумности. При рассмотрении тяжбы учтён преклонный возраст бабушки, родственные отношения между ней и истцом, а также длительное проживание пенсионерки в доме, построенном вместе с мужем.