Олжас Бектенов: Вместо продажи сырья в виде газа мы будем производить полиэтилен

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов встретился с главами крупнейших мировых нефтегазохимических компаний – президентом China Petrochemical Corporation (SINOPEC) Джао Донг и председателем правления ООО "СИБУР" Михаилом Карисаловым, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ключевой вопрос – совместное строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена стоимостью порядка $7,7 млрд и мощностью 1,25 млн тонн в год, что составит 1% от всех мировых мощностей.



В ходе встречи был подписан трехсторонний протокол, официально завершивший вхождение SINOPEC в состав участников проекта. Структура собственников завода выглядит следующим образом: КазМунайГаз – 40%, SINOPEC – 30%, СИБУР – 30%.



Глава правительства особо подчеркнул важность проекта ввиду его нацеленности на производство продукции высокого передела.



Планируется производить порядка 22 марок полиэтилена по американским лицензионным технологиям Chevron Phillips и Univation, из них 40% составит премиальный класс. Обширный спектр применения как для промышленного, так и бытового назначения делает полиэтилен самым востребованным полимером в мире.

"Глава государства одним из ключевых направлений развития нефтегазового сектора определил глубокую переработку углеводородов. Приоритетом для нашей экономики является производство высокого передела – выпуск продукции с быстрым наращиванием добавленной стоимости в технологической цепочке с ориентацией на экспорт. Добавленная стоимость между исходным сырьем – этаном и продукцией третьего передела – полиэтиленом возрастает в 20 раз, с $80-90 до $1600-1800 за тонну. Проект “Полиэтилен” безусловно придаст серьезный импульс развитию как обрабатывающей промышленности, так и экономики страны в целом. По расчетам экспертов, вклад в ВВП страны к 2030 году от реализации проекта оценивается приблизительно в 1,2%", — отметил Олжас Бектенов.

Строительство завода планируется завершить до 2029 года. В период строительства будет создано более 8 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – порядка 850 рабочих мест.

Отмечено, что проект реализуется при поддержке правительства. Завод будет построен на территории специальной экономической зоны с обеспечением соответствующей инфраструктурой и специальным налоговым режимом. В этой связи премьер-министр акцентировал внимание участников проекта на необходимости максимального использования местного потенциала.

"Мы со стороны государства оказываем всестороннюю поддержку в реализации важных для экономики страны проектов. В то же время от вас ожидаем увеличения доли местного содержания. Для этого необходимо определить перечень товаров и оборудования, которые в обязательном порядке будут приобретаться у отечественных производителей. Отдельное внимание нужно уделить обучению казахстанских специалистов и передаче компетенций. Для нас важно максимальное привлечение местных кадров, в том числе на руководящие позиции в проекте. На аналогичный подход мы рассчитываем при реализации других совместных проектов", — подчеркнул премьер-министр.

Так, помимо завода "Полиэтилен" запланировано строительство газосепарационного комплекса и магистрального трубопровода.