Владислав Яковлев стал обладателем олимпийской лицензии в академической гребле

Южно-корейский Чунджу принимает азиатский отборочный турнир по академической гребле. Казахстанец Владислав Яковлев квалифицировался на Олимпийские игры-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

Представитель команды Казахстана успешно выступил в соревнованиях среди одиночек.

Яковлев преодолел 2000 метров за 6:59.46. Это позволило ему занять первое место и отобраться на Игры.

Вторым стал Мемо из Индонезии. Замкнул тройку лучших Балраж Панвар из Индии.

Как уточнили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, у Казахстана теперь 43 олимпийские лицензии.