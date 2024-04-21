Владислав Яковлев стал обладателем олимпийской лицензии в академической гребле
Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
126Фото: olympic.kz
Южно-корейский Чунджу принимает азиатский отборочный турнир по академической гребле. Казахстанец Владислав Яковлев квалифицировался на Олимпийские игры-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.
Представитель команды Казахстана успешно выступил в соревнованиях среди одиночек.
Яковлев преодолел 2000 метров за 6:59.46. Это позволило ему занять первое место и отобраться на Игры.
Вторым стал Мемо из Индонезии. Замкнул тройку лучших Балраж Панвар из Индии.
Как уточнили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, у Казахстана теперь 43 олимпийские лицензии.
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