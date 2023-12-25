Владеющую гипнозом мошенницу задержали в Шымкенте
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Около 600 тысяч тенге выманила у двух пенсионерок гастролирующая мошенница в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратились 73-х и 68-летняя жительницы Шымкента. Пожилые женщины рассказали о двух аналогичных случаях, в которых они обе стали жертвами аферистки.
К каждой из них пришла неизвестная женщина, чтобы посмотреть дом для покупки. В ходе разговора с владелицами жилья, она сообщала, что чувствует наведённую на семью порчу и, если не снять её быстро, грянет беда.
Для проведения ритуала очищения мошеннице требовались золото и “деньги, хранившиеся в тёмной комнате на чёрный день”. Их она забирала и тут же уходила. И только после этого пожилые женщины приходили в себя.
"Со слов потерпевших, злоумышленница использовала гипноз, поскольку они сами не могут понять, как повелись на такую аферу. Подозреваемую оперативники Енбекшинского РУП задержали по “горячим следам”. В этом помогли камеры видеонаблюдения центра оперативного управления. Задержанная оказалась жительницей Алматы, решившая промышлять мошенничеством в Шымкенте. Жертв она выбирала исключительно из числа пожилых граждан, полагаясь на их внушаемость и доверчивость", - рассказали в полиции.
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