Владеющую гипнозом мошенницу задержали в Шымкенте

Около 600 тысяч тенге выманила у двух пенсионерок гастролирующая мошенница в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В полицию обратились 73-х и 68-летняя жительницы Шымкента. Пожилые женщины рассказали о двух аналогичных случаях, в которых они обе стали жертвами аферистки.

К каждой из них пришла неизвестная женщина, чтобы посмотреть дом для покупки. В ходе разговора с владелицами жилья, она сообщала, что чувствует наведённую на семью порчу и, если не снять её быстро, грянет беда.

Для проведения ритуала очищения мошеннице требовались золото и “деньги, хранившиеся в тёмной комнате на чёрный день”. Их она забирала и тут же уходила. И только после этого пожилые женщины приходили в себя.