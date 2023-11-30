Владельцев сгоревшего в Алматы хостела пока не нашли

Владельцы хостела, сгоревшего ночью в Алматы, пока не задержаны. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил замначальника следственного управления ДП города Айбат Мурзамадиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Личности владельцев хостела установлены. Принимаются меры к установлению их местонахождения. Сейчас мы поднимаем всю документацию", - сказал Мурзамадиев.

Тела погибших при пожаре опознаны. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. По предварительной версии, причиной смерти 13 человек стало отравление угарным газом.

"Из 13 погибших четверо граждан являются иностранцами. Из Российской Федерации два человека и из Узбекистана двое. По дипломатическим каналам родственники погибших оповещены", - сообщил Мурзамадиев.

Трагедия произошла рано утром 30 ноября. В помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли. Среди них студенты алматинских вузов.

Несколько человек пострадали, об их состоянии рассказали медики.

Президент Казахстана выразил соболезнования родным погибших и заверил, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК.

Работает "горячая линия".

Семьям погибших окажут материальную и другую посильную помощь.