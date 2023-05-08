Видео жестокого избиения подростка в Кызылординской области оказалось фейком

Фото: b-port.com

В Сети появилось шокирующее видео, где толпа подростков жестоко избивает сверстника, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как парня со всей силы пинают ногами по лицу, а за происходящим наблюдают десятки человек.

Инцидент прокомментировали на Telegram-канале МВД РК.

"После проверки установлен несовершеннолетний на видео, житель Казалинского района. С его слов, видео, опубликованное в соцсети, он скачал из интернета год назад, вырезал и смонтировал. Кроме того, он подтвердил, что инцидент не имел место в Казалинском районе и сам он не принимал участия в групповых драках. Видео удалено им из Instagram год назад. В настоящее время в присутствии матери с подростком проведена профилактическая работа", — сообщили в полиции.

В ДП Кызылординской области подчеркнули, что информация о жестоком избиении подростка в регионе не соответствует действительности.