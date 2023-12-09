Видео с сотнями раздетых палестинцев в секторе Газа гуляет по соцсетям

Пока в районе города Хан-Юнис и на севере Газы продолжаются боевые действия, в соцсетях появилось видео десятков палестинцев, задержанных израильскими военными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

На видео, подлинность которого подтверждена Би-би-си, раздетые до нижнего белья мужчины стоят на коленях под охраной израильских солдат.

Судя по всему, все они были задержаны в городе Бейт-Лахия на самом севере сектора Газа. Позже СМИ сообщили, что часть задержанных отпустили.

На видео мужчины выстроены в линию на тротуаре, причем ранее им, судя по всему, приказали снять обувь, которая валяется на проезжей части. Их охраняют вооруженные израильские солдаты с бронетехникой.

На других кадрах видно, как их перевозят на военных грузовиках. В израильских СМИ этих людей называют боевиками ХАМАС, которые сдались в плен.

Ещё на одном из кадров, достоверность которого пока не подтверждена Би-би-си, люди на коленях и с завязанными глазами стоят в большой песчаной яме.

ЦАХАЛ эти кадры напрямую не комментировал, однако в четверг представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что "бойцы ЦАХАЛ и сотрудники службы контрразведки задержали и допросили сотни подозреваемых террористов".

"Многие из них сдались сами за последние сутки. Информация, полученная в ходе их допросов, помогает продолжать боевые действия".

В пятницу представитель израильского правительства Эйлон Леви сообщил Би-би-си, что мужчины были задержаны в Джабалии и Шеджайе на севере Газы, которые он назвал "оплотами и центрами притяжения ХАМАС".

"Мы говорим о мужчинах военного возраста, обнаруженных в районах, откуда гражданские лица должны были эвакуироваться несколько недель назад", — сказал он.

Леви добавил, что их будут допрашивать, чтобы "выяснить, кто действительно является террористом ХАМАС, а кто нет".

Он подчеркнул, что задержанные были обнаружены в районах, где израильские войска вели "ближний бой" с боевиками ХАМАС. По его словам, они "намеренно маскировались под гражданских лиц" и действовали из гражданских зданий.

Би-би-си поговорила с мужчиной, который утверждает, что 10 его двоюродных братьев были задержаны израильской армией в Бейт-Лахии в составе группы, снятой на видео.

Мужчина пожелал остаться анонимным из опасений за свою безопасность. Он рассказал корреспонденту Арабской службы Би-би-си Этару Шалаби, что солдаты ЦАХАЛ вошли в Бейт-Лахию и через громкоговорители велели всем мужчинам выйти на улицу из домов и школ БАПОР - агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

Женщинам велели пройти в близлежащую больницу. Позже, по его словам, им угрожали оружием, если мужчины не выйдут из домов.

Собеседник агентства рассказал, что семь из 10 его задержанных родственников позже были отпущены, но еще трое остаются задержанными и об их судьбе ему ничего не известно.

Среди задержанных действительно был замечен известный палестинский журналист Диаа аль-Кахлут, корреспондент газеты "Аль-Араби аль-Джадид".

По словам этого издания, аль-Кахлут вместе со своими братьями, другими родственниками и "иными мирными жителями" был арестован израильскими военными в городе Бейт-Лахия.