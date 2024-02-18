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Ветер, мороз и метель: какие трассы закрыл "КазАвтоЖол"

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pixabay Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 15:00  18 февраля, введено ограничение движения транспорта на девяти автодорогах республиканского значения в восьми областях.

Область Абай 

  • "Омск-Майкапшагай" —  от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов).

Алматинская область

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);
  • "Алматы-Ташкент-Термез" —  от села Жанакурлыс до границы Жамбылской обл асти (для всех видов).

Восточно-Казахстанская область

  • "Омск-Майкапчагай" —  от границы Абайской области до Зайсана.

Жамбылская область

  • "Алматы- Ташкент-Термез" —  от границы Алматинской области до села Кордай (для грузового и общественного транспорта), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов); от села Кайнар до границы Туркестанской области (для транзинтных и грузовых авто).

Область Жетысу

  • "Ушарал-Достык" —  от станции Коктума до станции Достык (для всех видов).


Костанайская область

  • "Жезказган-Петропавловск"  —  от границы Улытауской области  до Аркалыка (для всех видов).

Область Улытау

  • "Жезказган-Петропавлоск" —  от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов).

Туркестанская область 

  • "Алматы- Ташкент-Термез" —  от границы Жамбылской области до посёлка Машат (для 
    транзитных грузовых). 

К этому часу на автодорогах республиканского значения  задействовано 287 единиц техники и 477 человек.

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