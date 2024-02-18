Ветер, мороз и метель: какие трассы закрыл "КазАвтоЖол"
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
153Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" обновил список республиканских трасс, на которых ограничено движение автотранспорта из-за снега, ветра, метели и низких температур воздуха, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 15:00 18 февраля, введено ограничение движения транспорта на девяти автодорогах республиканского значения в восьми областях.
Область Абай
- "Омск-Майкапшагай" — от села Калбатау до села Бугаз (для всех видов).
Алматинская область
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);
- "Алматы-Ташкент-Термез" — от села Жанакурлыс до границы Жамбылской обл асти (для всех видов).
Восточно-Казахстанская область
- "Омск-Майкапчагай" — от границы Абайской области до Зайсана.
Жамбылская область
- "Алматы- Ташкент-Термез" — от границы Алматинской области до села Кордай (для грузового и общественного транспорта), от села Кенен до села Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов); от села Кайнар до границы Туркестанской области (для транзинтных и грузовых авто).
Область Жетысу
- "Ушарал-Достык" — от станции Коктума до станции Достык (для всех видов).
Костанайская область
- "Жезказган-Петропавловск" — от границы Улытауской области до Аркалыка (для всех видов).
Область Улытау
- "Жезказган-Петропавлоск" — от посёлка Улытау до границы Костанайской обл (для всех видов).
Туркестанская область
- "Алматы- Ташкент-Термез" — от границы Жамбылской области до посёлка Машат (для
транзитных грузовых).
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 287 единиц техники и 477 человек.
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