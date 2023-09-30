Важно обеспечить прозрачность и онлайн-трансляции с участков – политолог о выборах акимов

Прямые выборы акимов городов и районных центров апробируются в Казахстане. Жители 42 районов и трех городов 5 ноября смогут реализовать свои новые права: избрать своего "сити-менеджера" или попытать свои силы в качестве кандидата. Внедряемый институт выборности в стране позиционируется как один из этапов модернизации политической системы в сторону демократизации. Казахстанцы получают возможность принять участие таким образом в государственном управлении, а значит вовлекаются в политический процесс. По уровню активности граждан в нем можно судить о зрелости общества. Текущие выборы покажут, насколько население готово проявить себя. Причем не только с точки зрения явки, а также с точки зрения запроса на прозрачность всех процессов голосования. Что касается избранных глав "муниципалитетов", то они, заручившись поддержкой своего электората, должны чувствовать больше ответственности за доверие народа, которое нужно оправдывать. Такие аргументы приводятся в противопоставление директивного назначаемых акимов. Окажутся ли выбранные акимы эффективными управленцами, отчасти зависит от качества проведения выборов. В идеале институт выборности акимов мог бы стать и инструментом пополнения политического кадрового фонда. В стране имеется дефицит госуправленцев, о чем в своем послании народу подтвердил глава государства.

Мнением о рисках, которые необходимо исключать в выборном процессе, с корреспондентом Baigenews.kz поделилась политолог, руководитель проектов Eurasian Center for People Management Айман Жусупова.

Как вы оцениваете действующую систему института выборности акимов? В Казахстане есть опыт проведения выборов акимов сельских территорий. Как вы оцениваете их результаты, организацию?

Конечно, есть ряд моментов, которые требуют доработки, которые связаны с институтом выборов в целом. Во-первых, это обеспечение прозрачности и контроля за проведением выборов. Недавние выборы показали, насколько это важно, потому, в частности, необходимо обеспечить онлайн-трансляцию с участков, причем речь идет обо всех процедурах на избирательных участках - от выдачи бюллетеней, опускания бюллетеней в урну - и до подсчёта голосов, а также ввести положение о публикации протоколов с каждого участка.

Отдельный момент связан с порядком формирования территориальных комиссий. Так, на выборах акимов сельских территорий наблюдатели как раз отмечали отсутствие их независимости от местных исполнительных органов, когда территориальную избирательную комиссию Восточно-Казахстанской области возглавлял директор Усть-Каменогорского колледжа экономики и финансов. Потому поддержу предложение о том, что она должна формироваться путем жеребьевки из открытого списка граждан (добровольцев) и юристов (правовых консультантов и адвокатов), обученных и сертифицированных независимым учебным заведением с учетом международных стандартов по проведению демократических выборов. Это позволит профессионализировать избирательные комиссии и гарантировать честный подсчет голосов.

- Насколько действующая система выборности акимов позволит допускать к избирательной кампании качественных кандидатов?

Есть определенные изменения в законодательстве, в частности, убрали требование об обязательном опыте работы на госслужбе, что, на мой взгляд, определенный шаг на пути к меритократии. Вместо этого достаточно наличие у кандидата стажа работы на руководящих постах субъектов среднего предпринимательства либо некоммерческих организаций со среднегодовой штатной численностью не менее 50 человек.

- Насколько выбранные акимы могут быть эффективнее назначенных?

Здесь сложно сказать, ведь перед выборами можно обещать золотые горы. То есть да, если аким настроен баллотироваться и во второй раз, он будет настроен на эффективную деятельность, на подотчетность, на то, чтобы действительно решать проблемы района или города.

С другой стороны, граждане не могут влиять на то, чтобы аким был отстранен от деятельности, этот вопрос относится к компетенции маслихата. Импичмент возможен в случае, если его поддержат не менее одной пятой депутатского корпуса. Даже в этом случае маслихат - не последняя инстанция, окончательное решение об освобождении принимает вышестоящий аким. Вместе с тем, мы нередко слышим от акимов, что оценивать их работу или принимать решение о прекращении деятельности будет не народ, а президент. Конечно, это не индикатор того, что аким будет неэффективен, тем не менее, если избранные акимы будут подвергаться общественному контролю и мониторингу, будут испытывать определенные опасения относительно своей зависимости от электората, это безусловно усилит эффективность их деятельности.

- Каковы ваши прогнозы, относительно предстоящих выборов акимов городов районного и областного значений? Насколько интересная будет электоральная кампания?

Конечно, граждане Казахстана заинтересованы в выборности акимов, этот запрос на реальные реформы, сформировался уже давно. Это во многом связано с тем, что люди ждут повышения эффективности местной власти, и считают, что выборы приведут к ее подотчетности, и, соответственно, повышению ее эффективности.

- Насколько население-избиратели будут активно себя проявлять и голосовать, насколько казахстанцы заинтересованы в выборности акимов?

На счет активного проявления на выборах граждан сложно сказать. В целом в стране растет участие, гражданский активизм, это было видно еще по данным Всемирного обзора по ценностям еще в 2018 году, когда разница между гипотетическим (мог бы это делать) и реальным (делал это) участием была просто разительной. К примеру, имели опыт агитации других людей предпринять какие-либо действия по политическим вопросам на тот момент 1,2% граждан страны, но допускали вероятность того, что будут это делать 15%. Вместе с тем, существуют теории, в основе которых лежит идея о том, что низкая эффективность предпринимаемых действий ведет к снижению активности населения. В стране существуют проблемы, связанные с недоверием к выборному процессу, имеют место опасения, связанные с использованием административного ресурса. Эти факторы могут отразиться на том, что электоральная кампания не будет интересна для граждан.