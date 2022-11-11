“Важная политическая традиция” - глава КИСИ о теледебатах кандидатов в президенты

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Сегодня прошли теледебаты кандидатов в президенты. Об их итогах высказался директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на определённые минусы, в целом, дебаты стали новым шагом в развитии публичной политики в стране.

"Совершенству нет предела, но, если посмотреть стратегически, есть надежда, что эти президентские дебаты могут заложить важную политическую традицию развития публичной политики в Казахстане. Публичная политика долгое время была практически не востребована и это было, кстати, заметно с первой части дебатов когда большинство участников читали речь с бумажек, хотя времени для подготовки было достаточно. И я, наверное, соглашусь с такой критикой, ведь если тебе выделено только 3 минуты на основную и главную речь, стоило бы подготовиться лучше, чтобы избиратели могли оценить эмоциональный уровень и вовлеченность кандидатов. Это крайне важно для любого претендента на политическую должность",- сказал Еркин Тукумов.

Однако, по его мнению, сравнивать казахстанские дебаты с дебатами, которые проводятся в других демократических странах многие десятилетия, не стоит.

“Главное, что Казахстан в этом вопросе встал на правильный путь, и у нас закладывается такая политическая традиция. Это нельзя не приветствовать. Тем более, что судя по дебатам, задавались достаточно непростые вопросы и сами дебатёры не старались укрыться от них, говорили достаточно прямо. Да, безусловно, кто-то говорил более профессионально, кто-то менее. Но на то это и дебаты, ведь это возможность показать свою готовность быть избранным. И здесь вопрос не в том нравится или не нравится что сказал кандидат, а насколько он аргументированно отстаивал свою позицию", - отметил директор КИСИ.

Ещё один момент, который выделил для себя эксперт, это то, что дебаты в основном проходили на государственном языке.