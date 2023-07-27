В Жамбылской области потребность в пастбищах снизилась с 683 тысяч до 164 тысяч гектаров

В целях удовлетворения личного подворья населения пастбищными угодьями с 2022 года местными исполнительными органами проводится целенаправленная работа.

В частности, путем включения прилегающих земель запаса к землям населенных пунктов расширены границы населенных пунктов на общей площади 421,2 тыс. га;

Справочно: Акмолинская – 78,6 тыс. га, Актюбинская – 99,7 тыс. га, Алматинская – 7,02 тыс. га, ВКО – 4,9 тыс. га, Жамбылская – 170 тыс. га, ЗКО – 27,4 тыс. га, Карагандинская – 2,3 тыс. га, Костанайская-2,3 тыс. га, Павлодарская – 8 тыс. га, СКО-21,0 тысяча гектаров.

- Перераспределены местному населению из земель запаса 2,4 миллиона гектаров;

Справочно: Абай – 33 тыс. га, Акмола – 4,8 тыс. га, Актобе – 99,7 тыс. га, Алматы – 259,9 тыс. га, Атырау – 11,2 тыс. га, ВКО – 13,6 тыс. га, Жамбыл – 340 тыс. га, Жетысу – 371,0 тыс. га, ЗКО – 2,4 тыс. га, Караганда-252,1 тыс. га, Костанай-50,5 тыс. га, Мангистау – 130,8 тыс. га, Павлодар – 325,8 тыс. га, СКО – 96,0 тыс. га, Туркестан-412,2 тыс. га.

Осуществлена трансформация сельскохозяйственных угодий в пастбища – 22,7 мың гектар;

Справочно: Алматы-0,023 тыс. га, ВКО – 0,7 тыс. га, Жамбыл – 22 тыс. га.

- Зарезервированы 1,2 млн га земель.

Справочно: Абай – 25 тыс. га, Алматы – 8,2 тыс. га, Жамбыл – 100 тыс. га, ЗКО – 253,1 тыс. га, Караганда – 231,9 тыс. га, Костанай-527,9 тыс. га, Павлодар-44,6 тыс. га.

По стране принятыми мерами удалось сократить нехватку пастбищ жителей местного населения на 39 процентов по сравнению с 2021 годом, с 14,8 млн га до 8,9 млн га. В Жамбылской области потребность в пастбищах снизилась с 683.8 тыс. га до 164 тыс. га.