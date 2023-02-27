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instagram.com/azamat_sarsenbayev Сегодня, 02:21
146
Сегодня, 02:21
146
Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

В заповедной зоне Актау найден мёртвый фламинго

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев показал фото мёртвого фламинго в заповедной зоне, передаёт BaigeNews.kz.

"А не задумывались ли вы сколько перелётных птиц (в том числе и краснокнижных) умирают на территории нашей страны из-за человеческой инфраструктуры, в особенности от столкновении на высоковольтные провода? Например этот здоровый с виду фламинго, умер скорее всего от столкновения на высоковольтную линию над которой тот собственно и лежал", - написал блогер Сарсенбаев в Instagram.

Он также отметил, что нашел тушу фламинго в заповеднике Караколь.

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#Актау #блогеры #фламинго
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:21
146
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