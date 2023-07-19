В Южной Корее растёт число жертв наводнения

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Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Республике Корея, достигло 44, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Анадолу". Об этом сообщила национальная спасательная служба.

По ее данным, тела трёх человек, ранее числившихся пропавшими без вести, были обнаружены в районе города Ёнчхон (восточная провинция Кёнсан-Пукто).

Все погибшие - жители сельской местности в возрасте старше 60 лет.

К слову, в центральной провинции Северный Чхунчхон продолжаются спасательные работы в автомобильном туннеле, где было затоплено не менее 15 машин, в том числе автобус. Спасти удалось девять человек, ещё 13 погибли, но остаются и пропавшие без вести.

Ведомство отмечает, что в центрах временного размещения в 15 городах до сих пор находятся более 5,6 тысячи человек. Подтоплено 316 гектаров сельскохозяйственных земель, ущерб нанесен 39 объектам культурного наследия.

Сезон летних муссонов в этом году побил в Корее все рекорды по количеству выпавших осадков, вызвав многочисленные наводнения, оползни и обрывы электросетей. За одну только субботу в Южной Корее выпало 300 миллиметров осадков, почти треть годовой нормы (она составляет от 1000 до 1800 миллиметров). Более того, в среду вновь ожидаются сильнейшие ливни.