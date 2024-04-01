В Японии выросло число госпитализированных после приёма БАД с красным рисом

Число госпитализированных, принимавших пищевые добавки японской компании Kobayashi Pharmaceutical с красным дрожжевым рисом, выросло до 157, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 114 госпитализированных.

Число людей, которые обратились за консультацией на горячую линию компании, по состоянию на 31 марта, составило около 22 тысяч, уточнили в агентстве Киодо.

На прошлой неделе стало известно о первом случае смерти человека, продолжительное время принимавшего пищевые добавки Beni-koji Cholesterol Help ("Бени кодзи колесте хэлпу") с содержанием красного дрожжевого риса, от заболевания почек. На данный момент выявлено пять случаев смертей людей, принимавших добавки. Все скончавшиеся были старше 70 лет и принимали добавки, выпущенные после сентября прошлого года. В качестве места её производства указан завод в Осаке. Кроме того, 680 человек проконсультировались с врачами или же хотят обратиться в медицинские учреждения в связи с ухудшением здоровья.

Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приёма добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ.

Проведённый анализ продукции выявил наличие компонентов, "которые не были предусмотрены компанией", в связи с чем Kobayashi Pharmaceutical объявила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса. Согласно первоначальной оценке компании, затраты в связи с отзывом товара составят 1,8 миллиарда иен (11,8 миллиона долларов). Однако, как признали в компании в ходе пресс-конференции, по мере выявления новых случаев эта сумма, несомненно, вырастет.

Власти Японии, в свою очередь, заявили о намерении проверить около 7 тысяч пищевых добавок, а также создать межминистерскую комиссию, которая займется выяснением обстоятельств этого дела. В ходе анализа добавок экспертами национального исследовательского института было установлено, что вещество, не предусмотренное составом добавок с красным дрожжевым рисом, является пуберулоновой кислотой, естественным метаболитом голубой плесени.