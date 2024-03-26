В ВКО наказывают за передвижение по тающей переправе

Нарушителей запрета из-за таяния льда на передвижение по переправе Кызыл ту привлекают к ответственности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

С 13 марта распоряжением акима Куйганского сельского округа Курчумского района движение на переправе Кызыл ту было закрыто в связи с тем, что весенний лед больше не представляет собой достаточно надежную поверхность.

Департамент ЧС ВКО совместно с полицией проводят совместные рейды на водоемах и напоминают рыболовам об опасности выхода на лед из-за его активного таяния.

Для закрытия переправы были организованы все соответствующие мероприятия — засыпан подъезд к реке, установлены запрещающие знаки, действуют посты полиции. Если какой-либо водитель все же решит пересечь уже закрытую переправу, то за это предусмотрена административная ответственность.

В департаменте полиции ВКО рассказали, что за проезд по закрытой ледовой переправе на нарушителей будет составлен протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". Уже наказано несколько человек.

В области Абай талые воды по пояс размыли районную трассу. Подробности — в материале корреспондента BaigeNews.kz.