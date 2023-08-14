В Узбекистане блогерша подарила мужу на день рождения вторую жену

В Узбекистане девушка сделала любимому мужу оригинальный подарок. На видео, которое разлетелось в соцсетях, жена устроила романтический сюрприз супругу в честь его дня рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Блокнот".

Блогерша арендовала праздничный зал и предложила мужчине открыть большую коробку с алой лентой в центре зала. Внутри именинника ждала... его вторая жена, которую девушка якобы разрешила завести мужу. Блогерша постаралась и даже нарядила невесту в традиционное свадебное платье и фату. Для праздничной атмосферы были также заказаны феерверки. Судя по реакции мужа девушки, тот явно оценил щедрый и неожиданный подарок. Также видео сопровождалось совместными романтичными фото пары.

Судя по всему, видео спровоцировало бурные обсуждения, так как о нем узнала полиция. Сотрудники правоохранительных органов вызвали автора видео на профилактическую беседу. Блогерше напомнили, что многоженство в Узбекистане запрещено — за него предусмотрена уголовная ответственность. За его нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ или тюремного заключения сроком до 3-х лет.