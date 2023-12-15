В Усть-Каменогорске затопило несколько улиц

Грунтовые воды продолжают выходить на поверхность почвы в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Подтопление проезжей части улиц произошло из-за разлива грунтовых вод.

"Подрядной организацией приняты меры по устранению подтопления на улице Димитрова. Также проведены работы по отводу воды, укладке мешкотары на улице Суворова, промывке трубы на улице Малдыбаева", — сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Усть-Каменогорска.

В ведомстве уточнили, что вода продолжает поступать на поверхность. Сотрудники коммунальных служб дежурят в Шмелевом логу круглосуточно.