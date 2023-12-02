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В Уганде 70-летняя женщина родила близнецов

Сегодня, 13:17
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bbc.com Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17
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Фото: bbc.com

70-летняя жительница Уганды по имени Намуквайя родила близнецов: мальчика и девочку. Женщина установила рекорд, став самой старой роженицей в Африке, об этом сообщили в Международной женской больнице и Центре репродуктивной медицины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC
 
Женщине сделали операцию "кесарево сечения". 

"Эта история не только о медицинском успехе; она о силе и стойкости человеческого духа", — отметили в больнице.  

Cама Намуквайя рассказала, что это были её вторые роды за три года, после того как в 2020 году она родила девочку. Она добавила, что во время беременности испытывала многочисленные трудности, в том числе развелась с отцом детей. Намуквайя также сказала, что не знает, как ей удастся вырастить детей, но была счастлива забеременеть после многих лет насмешек над тем, что у нее не было детей. 

"Однажды очень маленький мальчик набросился на меня, сказав, что моя мать прокляла меня, чтобы я умерла бездетной", — поделилась она.

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