В Туркестане выявили водителя с задолженностью на 90 млн тенге
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
107Фото: polisia.kz
Сотрудники патрульной полиции в Туркестане с помощью программы “Қорғау” выявили автомобиль Toyota Highlander с непогашенной задолженностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На планшет полицейских из центра оперативного управления поступил сигнал на автомобиль должника, двигающийся по трассе.
При проверке установлено, что 46-летний житель Кызылорды, согласно постановлению судебного исполнителя, имеет задолженность на сумму 90 миллионов тенге.
В соответствии с требованиями закона, полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку и разъяснили водителю необходимость своевременной уплаты задолженностей.
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