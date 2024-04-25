В Туркестане выявили водителя с задолженностью на 90 млн тенге

Сотрудники патрульной полиции в Туркестане с помощью программы “Қорғау” выявили автомобиль Toyota Highlander с непогашенной задолженностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На планшет полицейских из центра оперативного управления поступил сигнал на автомобиль должника, двигающийся по трассе.

При проверке установлено, что 46-летний житель Кызылорды, согласно постановлению судебного исполнителя, имеет задолженность на сумму 90 миллионов тенге.

В соответствии с требованиями закона, полицейские водворили автомобиль на штрафстоянку и разъяснили водителю необходимость своевременной уплаты задолженностей.



