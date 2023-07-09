В центре Алматы на ремонт перекроют сразу несколько улиц

Фото: Baigenews.kz/Arman Mukhatov

Какие улицы в Алматы перекроют из-за ремонта дорог, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

Так, по проспекту Аль-Фараби при благоприятных условиях в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 22:00 10 июля до 6:00 1 июля в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Жарокова до улицы Ж.Ушкемпирова в восточном направлении. Объезд будет обеспечен по улицам Жарокова, Тимирязева, проспекту Сейфуллина.

По проспекту Абая с 9 июля до 6:00 11 июля по проспекту Абая от проспекта Назарбаева до улицы Наурызбай батыра планируется полное перекрытие движения транспортных средств в связи с ремонтом дороги. Объезд будет обеспечен по улицам Курмангазы и Сатпаева, а также проспектам Назарбаева и Сейфуллина.

Фото t.me/almaty_akimat

Управление городской мобильности Алматы сообщило, движение по Абая от Тлендиева до Розыбакиева откроют, однако временно ограничат движение по ряду участков по : проспектам Аль-Фараби и Абая.

10 июля с 6:00 будет открыто движение по проспекту Абая на участке от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, где завершён средний ремонт с использованием полимерасфальтобетона. Данные полимеры увеличивают устойчивость к колее и трещинообразованию, повышают прочность и морозостойкость асфальта.

Ранее завершён ремонт по проспекту Абая на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева, а также по проспекту Аль-Фараби от транспортной развязки на улице Торайгырова до улицы Жарокова.

Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.