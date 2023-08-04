В три раза выросло число прибывающих в РК иностранных туристов
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С января по март 2023 года в отелях и хостелах РК остановились 228 тысяч иностранных гостей.
Из-за увеличения числа иностранных туристов, которые прибывают в Казахстан, гостиницы за первый три месяца года заработали более 43 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Это в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для сравнения: в первом квартале 2022 года места размещения Казахстана оказали услуги на 26,3 миллиарда тенге.
С января по март 2023 года в местах размещения остановились 228 тысяч иностранных гостей.
Отметим, что в начале года в Казахстане работает четыре тысячи гостиниц, а их общая вместимость составляет более 203 тысяч мест.
"В связи с увеличением количества внутренних и иностранных туристов увеличился и объем гостиничных услуг. Например, с начала лета этого года количество иностранцев, прибывающих в нашу страну, увеличилось в 3 раза. Из Китая – в 8,5 раз, из Индии – в 4,7 раза, из Южной Кореи – в 3,8 раза, из Ирана – в 3,8 раза, из Германии – в 3 раза, из США – в 2,2 раза", – рассказала пресс-секретарь министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева.
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