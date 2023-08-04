В три раза выросло число прибывающих в РК иностранных туристов

С января по март 2023 года в отелях и хостелах РК остановились 228 тысяч иностранных гостей.

Из-за увеличения числа иностранных туристов, которые прибывают в Казахстан, гостиницы за первый три месяца года заработали более 43 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Это в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения: в первом квартале 2022 года места размещения Казахстана оказали услуги на 26,3 миллиарда тенге.

С января по март 2023 года в местах размещения остановились 228 тысяч иностранных гостей.



Отметим, что в начале года в Казахстане работает четыре тысячи гостиниц, а их общая вместимость составляет более 203 тысяч мест.