  • 4 Августа, 13:52
  • BAIGENEWS

В три раза выросло число прибывающих в РК иностранных туристов

Сегодня, 12:43
АВТОР
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golos-naroda.kz Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: golos-naroda.kz

С января по март 2023 года в отелях и хостелах РК остановились 228 тысяч иностранных гостей.

Из-за увеличения числа иностранных туристов, которые прибывают в Казахстан, гостиницы за первый три месяца года заработали более 43 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Это в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения: в первом квартале 2022 года места размещения Казахстана оказали услуги на 26,3 миллиарда тенге.

С января по март 2023 года в местах размещения остановились 228 тысяч иностранных гостей.
 
Отметим, что в начале года в Казахстане работает четыре тысячи гостиниц, а их общая вместимость составляет более 203 тысяч мест.

"В связи с увеличением количества внутренних и иностранных туристов увеличился и объем гостиничных услуг. Например, с начала лета этого года количество иностранцев, прибывающих в нашу страну, увеличилось в 3 раза. Из Китая – в 8,5 раз, из Индии – в 4,7 раза, из Южной Кореи – в 3,8 раза, из Ирана – в 3,8 раза, из Германии – в 3 раза, из США – в 2,2 раза", – рассказала пресс-секретарь министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева.

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