В Темиртау вандалы выводят из строя тепловые сети – акимат

О случаях повреждения городских теплосетей сообщили в акимате Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

27 сентября при заполнении тепломагистрали неизвестные сорвали сбросник (предохранительный клапан — прим. ред.) с трубы в районе дома Тищенко, 29. Вода под высоким давлением залила улицу и размыла грунт.

"Коммунальными службами последствия вопиющего вандализма устранены. С утра дорожные рабочие расчищают дорогу. К сожалению, это не первый случай повреждения теплосетей в период проведения гидравлических испытаний. 12 сентября на тепломагистрали № 3 в районе пересечения проспектов Мира и Металлургов неизвестные сняли монометры и сломали трубки. Это привело к задержке ремонтных работ. Периодически хулиганы срывают сбросники в районе заводоуправления и около детской деревни. В результате ухудшается гидравлический режим и увеличивается расход подпиточной воды", — сообщили в акимате.

Поиском и привлечением к ответственности вандалов занимаются правоохранительные органы. В акимате попросили жителей, владеющих любой информацией о фактах вандализма и порчи городского имущества сообщать в полицию по номеру 102.