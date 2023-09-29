В Темиртау вандалы выводят из строя тепловые сети – акимат
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
О случаях повреждения городских теплосетей сообщили в акимате Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.
27 сентября при заполнении тепломагистрали неизвестные сорвали сбросник (предохранительный клапан — прим. ред.) с трубы в районе дома Тищенко, 29. Вода под высоким давлением залила улицу и размыла грунт.
"Коммунальными службами последствия вопиющего вандализма устранены. С утра дорожные рабочие расчищают дорогу. К сожалению, это не первый случай повреждения теплосетей в период проведения гидравлических испытаний. 12 сентября на тепломагистрали № 3 в районе пересечения проспектов Мира и Металлургов неизвестные сняли монометры и сломали трубки. Это привело к задержке ремонтных работ. Периодически хулиганы срывают сбросники в районе заводоуправления и около детской деревни. В результате ухудшается гидравлический режим и увеличивается расход подпиточной воды", — сообщили в акимате.
Поиском и привлечением к ответственности вандалов занимаются правоохранительные органы. В акимате попросили жителей, владеющих любой информацией о фактах вандализма и порчи городского имущества сообщать в полицию по номеру 102.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси
- Меня пугали, что буду сидеть, как Челах - обвиняемый в поджоге складов с боеприпасами в Жамбылской области
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов