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  • В Таразе посетителей ТЦ эвакуируют после сообщения о бомбе
pixabay.com Сегодня, 00:46
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Сегодня, 00:46
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Фото: pixabay.com

В Таразе посетителей ТЦ эвакуируют после сообщения о бомбе

Неизвестные сообщили о готовящемся взрыве в ТЦ "Март", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

"В Центр оперативного управления УП города Тараз поступила информация о том, что на электронную почту торгового центра "Март" поступило сообщение следующего содержания: "Вечером в 21.00 часов произойдет взрыв здания". К месту вызова оперативно прибыл личный состав Департамента полиции, саперы и кинологи, службы экстренной и скорой помощи", - говорится в сообщении полиции.

Сотрудники и посетители торгового центра "Март" были полностью эвакуированы в безопасное место.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

 
 
 
 
 
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Публикация от @zhambyl_police

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Сегодня, 00:46
66
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