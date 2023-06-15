В Таразе посетителей ТЦ эвакуируют после сообщения о бомбе

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Неизвестные сообщили о готовящемся взрыве в ТЦ "Март", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

"В Центр оперативного управления УП города Тараз поступила информация о том, что на электронную почту торгового центра "Март" поступило сообщение следующего содержания: "Вечером в 21.00 часов произойдет взрыв здания". К месту вызова оперативно прибыл личный состав Департамента полиции, саперы и кинологи, службы экстренной и скорой помощи", - говорится в сообщении полиции.

Сотрудники и посетители торгового центра "Март" были полностью эвакуированы в безопасное место.



В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.