В столице впервые прошёл марафон для людей с особыми физическими потребностями

Фото: Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В Нур-Султане впервые прошёл марафон для людей с особыми физическими потребностями. В мероприятии, приуроченном ко дню спорта и дню Конституции, приняли участие посетители паралимпийского тренировочного центра и ледовой арены "Тарлан", передает BaigeNews.kz.

Организатор марафона "Сильный духом" - фонд развития спорта "Каспий". По словам руководителя фонда Абдусаита Назарова, планируется, что мероприятие будет проводиться по всей стране:

"Мы хотим сделать марафон ежегодным. Кроме того, планируем, что он будет проходить во всех регионах. Сегодня в забеге участвуют не только посетители паралимпийского тренировочного центра и ледовой арены "Тарлан", но и сотрудники нашего фонда. Мы хотим поддержать остальных участников".

В забеге приняли участие 60 человек.

Перед началом марафона для них была организована спортивная разминка.

Участница марафона Нагима Оспанова два года посещает паралимпийский тренировочный центр.

"Сегодня я участвую не только для себя, но и для молодежи. Хочу подтолкнуть их к участию, чтобы у них был интерес. Посетителем центра всегда здесь внимательно относятся, спрашивают чем могут нам помочь. И сегодня для нас создали лучшие условия".

Базарбек Беков также несколько лет посещает паралимпийский тренировочный центр.

"Здесь очень хорошая инфаструктура. Для занятий есть все современные тренажеры. Огромная благодарность нашим тренерам за то, что с нами занимаются, уделяют внимание. Центр сплотил всех посетителей. Сегодня друг друга все поддерживают".

Марафон прошел на прилегающей территории паралимпийского тренировочного центра. Забег состоялся на двух дистанциях - один и три километра.

По окончанию марафона каждый участник, преодолевший дистанцию, был награжден медалью.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова