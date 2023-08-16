В Шэнчжэне прошёл казахстанско-китайский бизнес-форум

Свыше 200 бизнесменов Шэньчжэня, крупнейшего экономического и промышленного центра КНР, приняли участие в первом казахстанско-китайском бизнес-форуме, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие, организованное совместно казахстанско-китайской ассоциацией содействия торговле и Zshenzhen Cross Supply Service Association, собрал потенциальных китайских инвесторов для знакомства с инвестиционными возможностями Казахстана.

На открытии форума заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин отметил тесные и дружеские взаимоотношения народов и культур двух стран.

"Наши страны, наши культуры, экономики тесно связаны давними дружескими и партнерскими взаимоотношениями. Главы обоих государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию их всестороннего сотрудничества. Сегодня мы на пути к открытию в ближайшем времени безвизового режима. Это, несомненно, даст значительный толчок усилению развития культурно-гуманитарных и экономических связей", - сказал Жумангарин.

Вице-премьер обозначил три основных направления для инвестиций в Казахстан. Первое – логистика, включает развитие действующих и создание новых маршрутов, инфраструктуры, погрузочно-разгрузочных центров и так далее. Представляет особый интерес для крупных транспортных операторов.

"В настоящее время создается сеть приграничных торгово-экономических хабов, логистических центров, которые станут основой стран ЕАЭС и Центральной Азии с перспективой дальнейшего расширения. В каждой области Казахстана имеются специальные экономические и индустриальные зоны, созданные с учетом специфики того или иного региона. В рамках этих зон предоставляется пул налоговых преференций, действует специальный правовой режим. Наряду с инвестиционными преференциями в виде освобождения от уплаты налогов и пошлин, с недавнего времени введен инвестиционный налоговый кредит, направленный на снижение нагрузки на инвесторов в первоначальный период их деятельности. В рамках данного кредита инвесторам предоставляется возможность уменьшения на 100% платежей по корпоративному подоходному налогу и (или) налогу на имущество на срок до трех лет", - отметил министр.

На сегодня на границе с Китаем для развития беспрепятственной торговли полностью завершено формирование СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". В инфраструктуру СЭЗ, наряду с индустриальной и логистической зонами, входит сухой порт, он был запущен в 2015 году для консолидации и дистрибуции грузов на востоке страны. В 2014 году в порту Ляньюньган был создан совместный с китайскими партнерами логистический терминал, который сейчас является основным пунктом консолидации грузопотоков в/из Казахстана. Сухой порт в технологической увязке с двумя железнодорожными переходами на границе с Китаем, железной дорогой "Жетыген-Коргас" и автомагистралью "Западная Европа – Западный Китай" и привлечением компетентных крупнейших транспортно-логистических операторов открыл новый этап в развитии Евразийских трансконтинентальных перевозок.

Второе направление для инвестиций – глубокая переработка продукции.

"Мы приглашаем китайских партнеров во все сферы переработки. А в первую очередь – в переработку природных ресурсов. У вас накоплен богатый передовой опыт их обработки, который был бы очень полезен для применения в нефтяной и горнодобывающей промышленности Казахстана", - продолжил вице-премьер Казахстана.

Третье направление – сельское хозяйство Казахстана.

"Мы можем предложить широкий спектр направлений для инвестирования в сельскохозяйственный сектор Казахстана, в том числе в производство органической продукции. Казахстан обладает огромным потенциалом производства высококачественных продуктов органики. За последние 10 лет нашей стране удалось нарастить большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства. Казахстанские товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, ЕС и Ближнего Востока. Сегодня за круглым столом с капитанами бизнеса Китая мы услышали предложения по развитию почвы на 400 тысяч гектаров земли. И такие инициативы мы будем поддерживать", — сказал Серик Жумангарин.

Указывается, что взаимная торговля между Казахстаном и КНР достигла рекордных показателей в 2022 году, достигнув 24,1 миллиарда долларов. В том числе экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил 13,2 миллиарда долларов. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил 11,0 миллиарда долларов.

Торговля между странами за первое полугодие 2023 года показала рост на 20,5% и составила 13,6 миллиарда долларов, из которых 6,3 миллиарда долларов – это казахстанский экспорт.