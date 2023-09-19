В шаге от трагедии: Жители села в Акмолинской области грозят сесть на рельсы

Сельчане Ерейментауского района Акмолинской области грозят, что всем аулом будут сидеть прямо на рельсах до тех пор, пока власти не решат их проблему. Люди просят построить им железнодорожный переезд: вот уже полвека им приходится, рискуя жизнью, перебегать через пути; а зимой – переходить через мост. И то, и другое категорически запрещено. И, казалось бы, лёд тронулся, из областного бюджета даже выделили деньги на подготовку проектно-сметной документации. Но "Қазақстан Темiр Жолы", сославшись на инструкцию, выдвинул своё условие, которое жителей категорически не устроило. Если стороны не придут к компромиссу, выделенные бюджетные деньги вернутся в казну, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Жители: "Каждую зиму и весну мы в шаге от трагедии"

Село Енбек входит в состав Еркеншиликского сельского округа Ерейментауского района, здесь проживают около трёхсот человек. Вдоль аула проходит железная дорога, которая разделяет его с автомобильной трассой областного значения.

Местный житель Айбек Хуат рассказывает: зимой, когда бураны и много снега, и весной, когда разливается вода, аул превращается в необитаемый остров. Но это не отменяет потребностей жителей: нужны продукты, лекарства, бензин, коммуникация с миром, наконец.

"Расстояние от нашего аула до трассы – 800 километров, путь к ней преграждают железнодорожные пути. Когда-то давно там был ЖД-переезд, потом его закрыли. С тех пор люди вынуждены летом, весной и осенью перебегать через рельсы. А зимой путь преграждает снег, приходится копать. В бураны и весенние паводки мы оказываемся отрезаны от цивилизации. Машина скорой помощи или, например, с продуктами, доезжает только до железной дороги. Нам нужно добраться до путей, перейти через них и встретить продукты, лекарства, врачей. Бывает, что поезд уже подъезжает, создаются опасные ситуации. Каждый раз мы в шаге от катастрофы", – разводит руками активист.

Местные жители отмечают: село у них очень даже перспективное. Здесь работают школа, дом культуры, мечеть, медпункт, функционируют несколько крестьянских хозяйств. Провели освещение на улицах, постепенно асфальтируют дороги. А в конце прошлого года запустили централизованное водоснабжение, обеспечив доступ к качественной питьевой воде.

Депутат: "Деньги выделили, но мы их можем потерять"

Помочь решить проблему сельчан уже не первый год пытается депутат Акмолинского областного маслихата Беким Акимов.

"Пару лет назад мы вместе с мажилисменом Мади Елюбаевым, председателем облмаслихата, акимом Еркеншиликского сельского округа встречались в Астане с представителем руководства нацкомпании "Қазақстан Темiр Жолы", объясняли ситуацию. Они тогда ссылались на свой документ. Незадолго до этого был трагический случай, помните, на станции Чемолган в Алматинской области поезд сбил автобус на железнодорожном переезде. В связи с этим был приказ министра транспорта и коммуникаций – чтобы отходили от жд-переездов", – рассказал народный избранник.

Согласовать строительство переезда на этом участке – 103 километр – в "ҚТЖ" обещали только при закрытии другого, он находится в восьми километрах.

"Сказали, если на 95-м перегоне переезд закроем, то на 103-м откроем. Но для этого требуется согласие местных жителей. То есть нужно провести сход и согласовать с населением Еркеншиликского сельского округа. Там 4,5 тысяч человек живут, они против. Возле переезда находится угольный тупик, большой элеватор. Все зерно из региона возят через этот переезд, его никак нельзя закрыть", – пояснил Беким Серикович.

Представители акимата и депутаты также встречались с руководством павлодарского отделения магистральной сети: данный участок железной дороги находится в их ведении. И вроде как достигли консенсуса.

"Вроде как согласились, дали документы на разработку техспецификации – на её основе делается проектно-сметная документация. О проблеме аким области, теперь уже бывший, Ермек Маржикпаев, знал, он присутствовал на отчётной встрече руководителя района. Айбек Хуат там поднимал вопрос, просил деньги на разработку ПСД. Средства выделили оперативно, на очередной сессии. Пришла техспецификация от "Қазақстан Темiр Жолы", а там написано по первому протоколу, что надо сначала закрыть, демонтировать переезд на 95 километре, а потом строить на 103-м", – сокрушается депутат.

Не согласившись с таким поворотом дел, Акимов передал документы депутату облмаслихата, тот, в свою очередь, направил запрос в "ҚТЖ". Но там дали понять, что ответ уже давали. Без нужной техспецификации невозможно разработать ПСД, выделить деньги на строительство, начать работы. Вопрос завис. Между тем, если деньги до конца сентября не будут освоены, они, по словам собеседника, вернутся в бюджет области.

Директор отделения магистральной сети: "Машины будут мешать поездам"

Директор павлодарского отделения магистральной сети Марат Жунусов о проблеме жителей села Енбек знает, что называется, назубок. За годы переписки по 103-му переезду он даже завёл специальную папку.

"Жителей этого села можно понять – чтобы выехать на трассу на машине, им приходится объезжать через 95-й переезд, это 16 километров. Мы, действительно, в своё время создавали комиссию, место пересечения даже выбрали, дали добро на строительство переезда. Но решение принимает головной штаб. Это земполотно на нашем балансе, путь тоже. И обслуживать переезд, если его построят, придётся тоже нам. Поэтому команду дадут из Астаны – поеду и всё организую. Но мы, повторюсь, всего лишь исполнители", – прокомментировал в телефонном разговоре Жунусов.

Он отметил, что 103-й участок, как назло, – один из самых грузонапряжённых в Казахстане.

"Был бы поспокойней, чтоб меньше движения. Там между Астаной и Ерейментау такое движение – и уголь идёт, и пассажирские поезда, и зерно, и многое другое. В этом году ещё и пошли контейнерные поезда. И проезжающие машины могут мешать движению ЖД-транспорта. Поймите, там тальго ходят со скоростью 140 км в час. И с другой стороны, там уже есть два переезда, три содержать накладно", – отметил собеседник.

"ҚТЖ": "Можно построить тоннель под путями"

В АО "НК "Қазақстан Темiр Жолы" подтвердили, участок Астана–Ерейментау (двухпутный) – один из самых грузонапряженных. В год через него перевозится более 62 миллионов тонн брутто (масса товара вместе с упаковкой). Ежедневно по участку проходит девять пар, то есть 18 пассажирских поездов и более 50 пар (100 поездов) грузовых. При этом они движутся с установленной для пассажирских поездов скоростью 130 км/час. Также в нацкомпании напомнили о действующих железнодорожных переездах, которые расположены на 95-м и 97-м километрах этого участка.

В национальной компании сослались на строительные нормы по автомобильным и железным дорогам, на правила технической эксплуатации, обслуживания и ремонта железнодорожных переездов. Согласно этим документам, "строительство пересечения в одном уровне (железнодорожного переезда) запрещено, необходимо строительство пересечения в разных уровнях (путепровод).

"Принимая во внимание обращение жителей и потребность в проезде через железнодорожные пути жителей села Енбек, 3 июня 2021 года проведена встреча с участием депутатов. Было принято решение рассмотреть возможность строительства путепровода, либо переноса существующего переезда с 95-го на 103-й километр. Согласно протокольному решению, дирекция магистральной сети "ҚТЖ" выдала Технические условия. В настоящее время в наш адрес поступают обращения от депутатов областного маслихата по их корректировке – в части открытия переезда на 103-м километре без закрытия существующего переезда на 95-й километр. Однако это будет противоречить требованиям нормативно-правовых актов, поэтому корректировка Технических условий не представляется возможной", – прокомментировали в "Қазақстан Темiр Жолы".

Также они предложили свой вариант решения – рассмотреть возможность строительства автомобильного путепровода (пересечение в двух уровнях) либо тоннеля под железнодорожными путями. За счёт средств местных исполнительных органов, разумеется.

Итак, перед жителями аула Енбек поставили выбор: хотите переезд на 103-й километр, пожалуйста, но тогда закроем на 95-м. И это как минимум серьёзно усложнит жизнь всему Еркеншиликскому сельскому округу.

"Вы только представьте: в буран или весной в паводки, людям приходится оставлять свои машины – и пешком через рельсы. Светофора нет, перебегают, где попало. Я настоятельно прошу маслихат снова связаться с "ҚТЖ", потому что люди пишут мне: если до конца осени вопрос не решится, всё население выйдет и сядет на рельсы в ожидании руководства страны. По моему убеждению, нужно пойти навстречу, кому нужно такое социальное напряжение?", – размышляет Беким Акимов.

Социальную ответственность никто не отменял, напомнил депутат.

"Более полусотни пар поездов – туда и обратно. Они же не просто ходят, компания деньги, наверно, зарабатывает. Но при этом подвергает опасности жизни людей. Земля под рельсами принадлежит Ерейментаускому району, конкретно жителям села Енбек. Создайте условия, мы же не просим переезд или мост построить – на бюджетные деньги, средства местного самоуправления это будет делаться.

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Фото жителей села Енбек.