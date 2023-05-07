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В полиции объяснили, для чего проводят строевые смотры
Внешний вид каждого полицейского должен быть собранным и опрятным. Сотрудники должны соблюдать правила ношения форменной одежды. Ведь именно с этого начинается дисциплина, а она в свою очередь как основа правопорядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Строевые смотры в полиции в соответствии с ведомственными требованиями проводятся два раза в год: при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды.
Это необходимо для того, чтобы проверить готовность личного состава круглосуточно выполнять задачи по охране правопорядка, борьбе с преступностью и защите прав граждан.
В регионах такие смотры проходят в разное время в зависимости от погоды. Недавно единый развод комплексных сил полиции состоялся в Алматы. Его участниками стали наряды полка патрульной полиции, специализированного батальона, сотрудники СОБР.
Начальник городского департамента полиции Арыстангани Заппаров уделил особое внимание на правильность нашивок и эмблем, служебное удостоверение, наличие уставной прически и соответствующей обуви, а также на состояние автотранспорта и технических средств.
"От того, как работает полиция, зависит порядок в городе и благополучие граждан. Очень важно, чтобы стражи порядка тесно контактировали с обществом. А материально-техническая база и государственная социальная поддержка позволяют им держать руку на пульсе событий и противостоять преступности", – отметил Арыстангани Заппаров.
Кроме того, сотрудники служб, которые ежедневно заступают на охрану общественного порядка в мегаполисе, заслушали ориентировки по различным правонарушениям и указания командиров.
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