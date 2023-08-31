В Петропавловске зарубежные художники представили картины, посвящённые Великой степи

20 зарубежных художников из Канады, Германии, Франции, Бенина, Румынии и других стран мира перенесли на холсты свои впечатления о культуре и быте казахского народа. Вдохновение они черпали с визита сакральных мест Казахстана. В течение двух недель художники знакомились с культурой Великой степи на поселении Ботай в рамках второго одноименного международного симпозиума. Свои картины они планируют выставить на аукцион, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Художников посетили сакральное место Казахстана, поселение Ботай, которое расположено в Имантауско-Шалкарской курортной зоне. Она входит в десятку приоритетный туристических мест республики.

Городище эпохи неолита Ботай считается энеолитическим поселением, существовавшим около шести тысячелетий назад. Его открыли в 1980 году. Участок, площадью в 20 гектаров, обнаружили археологи на правом берегу реки Иман-Бурлук.

Первая неделя раскопок дала свыше 40 тысяч артефактов. Археологи за десятилетия поисков вскрыли более 15 тысяч квадратных метров земли и изучили сотню жилищ. Найденные кости древних животных и жировые молекулы кобыльего молока на осколках глиняных сосудов свидетельствовали об одомашнивании лошади.

Двухнедельный тур по сакральным местам СКО зарубежные гости завершили выставкой своих работ. Вдохновленные панорамой раскопа поселения Ботай и жилищ древнего народа они подготовили более сотни картин и этюдов, исполненных разными техниками.

Для гостя Франка Хантана визит в Казахстан стал новым витком в развитии его мироощущения. Его родина Бенин – страна в Западной Африке, где зародилась религия вуду. Художник впервые посетил Казахстан и создал сразу несколько работ, объясняя их стремлением к гармонии в обществе, природой и миром. Увлечение искусством Франку передалось от матери и старшего брата.

"Я родом из Бенина. И мой дом находится на пляже, где с одной стороны море, с другой – лагуна. Поэтому любовь к природе зародилась у меня с детства. Поэтому через свои работы я поднимаю важные для всей планеты темы. Это иммиграция, экология, дисфункция общества. Приехав сюда, я увидел какая прекрасная природа вашего края. Хочу поблагодарить организаторов нашего чудесного познавательного путешествия за возможность узнать местную природу, жителей, культуру современную и древнюю. Я имел возможность прикоснуться к истории — это потрясает. Под впечатлением от увиденного решил написать работы о гармонии во всем мире: в общении людей, в природе. Степной орел олицетворяет независимость вашей страны, вашего духа. А лошадь символизирует культуру", - признается Франк Хантан.

Под впечатлением от атмосферы сакрального места осталась и Ольга Мюллер. В отличие от своих коллег, в Казахстане она не впервые. Но, по ее словам, каждый визит наполняет и вдохновляет ее творческую душу новыми красками. В своих картинах она сделала акцент на чувствах людей древнего поселения, когда основным занятием в жизни женщины был быт. На одной из них изображена женщина у костра под хмурым небом с младенцем на руках, за спиной которой бежит табун лошадей.

"Моя главная картина как результат визита в сакральные места северного Казахстана, изображена в темных тонах. Но это не говорит о темном времени. Просто я ассоциирую времена древних людей с такими насыщенными цветами. Кистью я хотела изобразить эмоции и чувства тех времен: как жили, за что переживали, чем дорожили люди того времени. Конечно, судьба каждого была далеко не легким путем. Они ежедневно боролись и выживали. Думаю, что длительность их жизни не была больше сорока лет. И тем не менее, в красках моделировать и представлять их жизнь так захватывает. Мне удалось прочувствовать ту атмосферу, дух того времени. И вот что пришло мне: пока мужчины заняты лошадьми и поиском добычи, их женщины занимаются детьми и бытом", - объяснила Ольга Мюллер.

Гость из Румынии Рарес Керекес настолько воодушевился рассказами о Великой степи, что написал сразу 12 работ, превзойдя по количеству картин всех своих коллег-участников симпозиума. На холсты художник перенес эмоции и энергию, полученную от сакральных мест.

"Эта энергия Ботая меня буквально пропитала. Это так необычно, что история людей, живших столько тысяч лет назад, доступна нам. Пусть крошечна ее часть, но все же. Мы ступали по местам, где когда-то люди не имели тех навыков, без которых современный мир существовать не смог бы. Они были на пороге колоссальных открытий и даже не подозревали об этом. Это чувство невозможно передать словами. Поэтому каждое свое ощущение я выплеснул на холст. Эту бешеную энергию, которая присутствовала на Ботае, я ещё нигде не встречал. Прежде об истории Великой степи и найденных свидетельствах жизни целого поселения я не знал. Тем и стали ярче мои впечатления. И они оказались настолько сильными, что я написал рекордное количество работ. Такого вдохновения и творческого полета не испытывал последние два года. Мне понравилась атмосфера, традиции местного народа. Это было незабываемо. Мне всегда нравился азиатский стиль. И в этой картине, что за моей спиной, сочетается микс азиатского и европейского стиля. В Казахстане дружелюбные люди и я надеюсь, что ещё вернусь сюда", - ответил Рарес.

Сейчас выставка картин зарубежных художников проходит в петропавловском краеведческом музее. Но уже в декабре некоторые творческие работы и этюды отправится в Алматы на аукцион. Средства с торгов, по словам директора фонда "Союз Жаса" Дениса Лукянчук, пойдут на развитие детей из детских домов Казахстана.

"Наш фонд уже несколько лет работает над социализацией воспитанников детских домов Казахстана. Устраиваем для них мастер-классы на разные незаурядные темы и выезды в интересные места. В этот раз решили стать организаторами второго симпозиума с приглашением зарубежных художников. В конце большого визита наши гости создали около 120 творческих работ. Каждый из них написал в среднем по пять картин. Часть их них художники отдадут в качестве лотов на аукцион. Все деньги от проданных картин и этюдов пойдут на возможность деток из детских домов посещать и другие масштабные мероприятия", - ответил спикер.

Фото: Анна Мирская.