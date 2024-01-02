В Пекине запретили электрорикши

С 1 января 2024 года власти Пекина полностью запретили эксплуатировать нелегальные электрические трех- и четырехколесные мотоколяски, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Автопоток".

У нарушителей отбирают "такси" и отправляют их на утилизацию. Альтернативой являются сертифицированные квадрициклы, на которые нужно получать права и госномера.

Запрет не стал неожиданностью, поскольку власти объявили о таких планах еще в 2021 году, предоставив водителям время на замену транспортных средств.

Бороться с таким транспортом решили, в частности, из-за большого количества ДТП с их участием, а также из-за частого их возгорания. Ежегодно власти изымали тысячи несертифицированных транспортных средств, а также закрывали нелегальные склады и магазины по продаже подобной техники.