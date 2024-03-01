В Москве прощаются с Алексеем Навальным

К храму в Марьино выстроилась огромная очередь из желающих проститься с оппозиционным политиком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ru.euronews.com.

Как сообщает ФБК, отпевание Алексея Навального пройдет в 14:00 (мск), сами похороны — в 16:00.

"С раннего утра территория Борисовского кладбища в районе Марьино патрулируется полицией, оцеплены металлическими ограждениями примыкающие районы", - пишет издание.

На прощание приехали послы США Линн Трейси, Германии Александр Граф Ламбсдорфф, Франции Пьер Леви и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза.