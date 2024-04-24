В Минэнерго выступили с заявлением по соглашению ОПЕК+
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Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+. В Минэнерго заявили о том, что поддерживают решения, принимаемые совместно со странами-участниками, передаёт BaigeNews.kz.
"По итогам решения 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом квартале объёмы в течение 2024 года. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации. Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддерживания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка", - сказано в заявлении.
Ранее Казахстан продлил добровольные обязательства до конца июня 2024 года.
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