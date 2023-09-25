В МИД опровергли слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из ОДКБ

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров опроверг слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из Организации Договора о коллективной безопасности, передает BaigeNews.kz.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров отметил, что несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели своё совещание, где обсужалось дальнейшее развитие организации.

"Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры. Это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели своё совещание, и там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, взаимодействие в рамках этой организации. Поэтому мы работаем в этом направлении", – сказал на брифинге Айбек Смадияров.

В МИД отметили также, что Армения не обращалась за военной помощью к Казахстану.