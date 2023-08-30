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В Кыргызстане закрывают TikTok: власти объяснили причину

Сегодня, 18:54
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sputnik.kg Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: sputnik.kg

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана приняло решение заблокировать в стране социальный сервис TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sputnik.kg.

Как отмечают в минкультуры страны, в последнее время участились жалобы неправительственных организаций на "негативное воздействие соцсети TikTok на психическое развитие и здоровье детей". 

По их мнению, соцсеть "погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, часть которых опасны для жизни". Кроме того, как отмечают авторы инициативы, "детская психика еще неустойчива, она только формируется, и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения".

В настоящее время минцифры Кыргызстана рассматривает обращение минкультуры о прекращении работы TikTok в стране. 



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