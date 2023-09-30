В Костанае бронзовая чемпионка мира борется с тяжёлой болезнью

В Костанае трёхкратная чемпионка Казахстана и бронзовая чемпионка мира по боксу среди женщин Елена Кольцова-Есенгазина борется с очень редким заболеванием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Первые симптомы появились пять лет назад после рождения второй дочери. Тогда столичные специалисты поставили диагноз — боковой амиотрофический склероз.

"Это был такой удар. Я не знал до последнего. Лена мне говорит: "Всё, я заболела, очень серьёзно. Думай, нужно тебе это или нет". Я говорю: "Ты что? До конца, по любому до конца будем", - говорит супруг спортсменки Арман Есенгазин.

Супруг Елены тоже боксёр. Они вместе воспитывают двух дочерей. Лена до последнего была на ногах и даже ездила на машине. Руки и ноги почти полностью отказали полгода назад, появились проблемы с глотанием и речью. За это время она прошла несколько курсов реабилитации в Астане.

"Нейромедиаторы и стволовые клетки... Если мы бы это не делали, у Лены болезнь прогрессировала бы ещё быстрее и сильнее, то есть стволовые клетки и нейромедиаторы на какой-то процент блокируют. И в этой болезни есть хэппи энды свои счастливые", - говорит супруг спортсменки.

Для реабилитации Елены в Ташкенте требуется до 4,5 миллиона тенге. Таких денег у семьи нет. Последнее место работы спортсменки — учитель физкультуры в колледже. Арман раньше занимался бизнесом. Сейчас полностью взял на себя заботу по уходу за женой.

"Около 80 тысяч она получает пенсию, я по уходу 50 тысяч получаю. Вот эти вот деньги. И я выезжаю вечерами таксую", - говорит Арман Есенгазин.

Семья Есенгазиных готова бороться с болезнью до конца. Лена не теряет надежду на исцеление и возвращение к нормальной жизни.