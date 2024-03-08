В казахстанской полиции и нацгвардии служат 12 тысяч женщин

Глава МВД Ержан Саденов поздравил с 8 Марта женщин в погонах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в МВД РК

В честь праздника глава МВД наградил ряд ветеранов, внесших неоценимый вклад в воспитание молодого поколения стражей порядка, а также сотрудниц, отличившихся безупречной службой.

"Этот праздник вызывает светлые чувства признательности к нашим женщинам-коллегам. Вы одновременно совмещаете нелегкую службу с заботой о семье, воспитанием детей и созданием семейного уюта. Сегодня в подразделениях органов внутренних дел и Национальной гвардии служит почти 12 тысяч женщин. Из них 607 занимают руководящие должности. Женщины представлены во всех подразделениях МВД. Они расследуют уголовные дела, раскрывают преступления, проводят исследования, обеспечивают охрану общественного порядка наравне с мужчинами, – отметил министр Ержан Саденов.