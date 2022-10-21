В Казахстане за девять месяцев на предприятиях погибли 134 человека

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В Казахстане с начала года отмечается снижение уровня травматизма и смертности на производстве. Такие данные привёл председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН - Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz. По его данным, на предприятиях страны за девять месяцев текущего года пострадали на 62 человека меньше аналогичного периода 2021 года.

"За девять месяцев текущего года на предприятиях страны пострадали 999 человек, что на 5,8 процента ниже аналогичного периода 2021 года (в 2021 году – 1061 человек), из них погибло – 134 человека, что на 4,3 процента ниже аналогичного периода 2021 года (в 2021 году – 140 человек)", - сообщил Толеген Оспанкулов.

Как отметил Главный инспектор труда РК, высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны: Карагандинской (пострадало 136 человек), Восточно-Казахстанской (120 человек), Костанайской (93 человек), Актюбинской (84 человек), Павлодарской (82 человек) областях и в Алматы (79 человек).

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 16,4 процента и строительной отрасли – 12,3 процента.

"По итогам девяти месяцев 2022 года за нарушения в области безопасности и охраны труда освобождены от занимаемой должности 109 должностных лиц. В правоохранительные органы направлено 744 материала о несчастных случаях, по которым возбуждено 118 уголовных дел. С целью оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах проведена аттестация 4 133 производственных объектов", – добавил Толеген Оспанкулов.

В целях профилактики и недопущения нарушений 2 800 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

Он отметил, что с 2019 года министерством активно ведётся работа по продвижению Концепции "Нулевого травматизма – Vision Zero". К ней уже присоединились 332 предприятия.

Акиматами регионов совместно с работодателями, допустившими наибольшее количество несчастных случаев, проведена работа по утверждению отдельных планов мероприятий по обеспечению безопасных условий труда. Подобные планы утверждены на 173 предприятиях страны.