В Казахстане выявили более 70 случаев заражения COVID-19 за сутки

Фото: astanatv.kz

В Казахстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, жертвами инфекции за сутки стали два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 717 человек (–1 533+ и 184 КВИ-), из них на госпитализации находятся 184 пациента, амбулаторное лечение получают 1 533 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациентa.