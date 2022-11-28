В Казахстане стали чаще производить конину

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С начала года казахстанские животноводы произвели 948,5 тысяч тонн мяса, передает BaigeNews.kz. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что объемы выросли в среднем на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

"Наибольший рост показало производство конины – на 4,8% и составило 114,1 тысяч тонн, а также мяса птицы на 2,9% - 239,6 тыс. тонн. Говядины с начала года произведено 400,1 тысяч тонн, баранины 113,7 тысяч тонн, свинины порядка 61,2 тысяч тонн", - говорится в сообщении ведомства.

Экспорт мяса к сентябрю 2022 года достиг показателя в 29,7 тысяч тонн на миллион долларов. Большая часть экспорта приходится на говядину - 13,5 тысяч тонн, также за рубеж продано 6,7 тысяч тонн баранины и 9,5 тысяч тонн мяса птицы.

Касательно импорта, за аналогичный период из стран дальнего и ближнего зарубежья импортировано всего 110 тысяч тонн мяса всех видов. Большая часть импорта приходится на мясо птицы, в страну завезено порядка 97,5 тысяч тонн.