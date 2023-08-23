В Казахстане состоится Международная Премия для СМИ "Newsky Award – 2023"

В Казахстане состоится ежегодная международная медиа-премия "Newsky Award-2023". Теперь представить свои работы смогут профессиональные и молодые журналисты, студенты, а также блогеры в социальных сетях со всего мира. Торжественное вручение Международной Премии Newsky Award пройдет в городе Алматы 30 ноября 2023 года.

Третий год подряд Академия журналистики Казахстана и Общественный фонд United Charity Projects Evolution проводят конкурс среди работников СМИ Казахстана и зарубежья.

Newsky Award (читается как [ньюскаай эворд]) имеет название, символизирующее чистое небо и свободу выражения. Символом премии является голубь – птица мира и чистоты. В 2023 году название было изменено с целью обозначения более четкого смысла идеи, заложенной в премии (прим. - ранее "Nevsky Award"). Название и символ отражают идеалы, которые премия Newsky Award стремится поддерживать и поощрять среди сообщества журналистов: открытость, чистоту помыслов и поддержание мира во всем мире. Премия призвана отмечать индивидуальности и достижения, которые привносят молодые и опытные журналисты в свою профессиональную деятельность и в общество.

Основная цель премии Newsky Award — выявление выдающихся журналистов и авторов лучших материалов и поощрение их заслуг в освещении вопросов внешней политики и межрегионального согласия, культурных и духовных ценностей, а также благотворительной и социальной деятельности, которые делают вклад в развитие казахстанского и мирового сообщества.

Организаторы события осознают ключевую роль журналистики в формировании общественных процессов и миропорядка и стремятся поднимать статус истинной журналистики, работающей во имя благих целей. В этом году были добавлены новые номинации для молодых журналистов, в том числе студентов, и авторов блогов в социальных сетях.

Премия присуждается в шести номинациях:

- Лучший материал о внешней политике и межрегиональном диалоге

- Лучший материал о межконфессиональном согласии и мультикультурных отношениях

- Лучший материал о благотворительности, социальной ответственности бизнеса

- Лучший материал о духовности. Специальная номинация

- "Лучший молодой журналист". Специальная номинация 2023 г.

- "Лучший автор блога в социальных сетях". Специальная номинация 2023 г.

К участию в премии допускаются авторские работы журналистов, опубликованные в печатных СМИ, размещенные в теле- и радио-эфире, или в сети Интернет с 1 января 2023 года по 1 ноября 2023 года и заявки принимаются на сайте newskyaward.org до 10 ноября включительно.

Победителей премии выявит экспертный совет жюри с участием Валерия Жандаулетова и Дианы Снегиной под председательством основателя и президента Академии журналистики РК Сагымбая Козыбаева.

Победителей по итогам премии в каждой номинации наградят памятной статуэткой в виде символа премии голубя с оливковой ветвью и нагрудным знаком, выполненным из драгоценных металлов ведущими ювелирами Казахстана. А торжественную церемонию награждения посетят дипломаты разных стран, известные медиличности и первые лица духовенства Казахстана.

Как известно, голубь с оливковой ветвью – символ мира, и эта символика связана с глобальной миссией премии, которая заключается в продвижении ценностей гуманизма, добрососедства и гармоничного сосуществования, диалога культур и конфессий в многонациональном Казахстане и во всем мире.

Важные слова должны быть услышаны, и премия Newsky Award предназначена этому способствовать. Каждый участник, независимо от результата, уже является победителем, внося свой вклад в развитие человечества. Узнать больше о премии можно на официальном сайте newskyaward.org.

Приглашаем вас принять участие в премии "Newsky Award – 2023"! Попробуйте свои силы и войдите в число номинантов!