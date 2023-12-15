В Казахстане пособия по инвалидности и потере кормильца увеличились на 8,5%

По состоянию на 1 декабря 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 535,4 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 187,4 тыс. человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"С начала 2023 года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 479 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 59,4 млрд тенге", - сообщили в Минтруда.

Как отметили в ведомстве, размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума, с 1 июля 2023 года были проиндексированы дополнительно в среднем на 14,5%.