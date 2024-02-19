В Казахстане ограничили автодвижение на 64 трассах

По состоянию на 01.00 19 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 64 автодорогах республиканского значения в 11 областях. Об этом сообщил "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Область Абай — 5 автодорог общей протяженностью 1314 км (снег, метель, ветер,ограничение видимости)

1. "Омск-Майкапшагай" — гр.Павлодарской обл.-с.Калбатау (дляобщественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельнымидвигателями)с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов), с.Бугаз- гр.Восточно Казахстанскойобл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);

2."Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз" — г.Аягуз—с.Бугаз;

3. "Алматы-Усть-Каменогорск"- гр.Жетысуской обл.-гр.ВосточноКазахстанской обл.;

4. "Таскескен-Бахты"- с.Таскескен—с.Урджар; 5. "Усть-Каменогорск-Семей"- г.Семей-гр. Восточно-Казахстанской обл.

Акмолинская область — 19 автодорог общей протяженностью 2140 км (понижение температуры воздуха)

По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) Алматинская область — 3 автодороги общей протяжённостью 327 км (снег, понижение температуры воздуха)

1. "Подъезд к турбазе Алма-Тау"

2. "Алматы-Усть-Каменогорск"км. 25-118, уч. ПВП-с.Шенгельды. (для грузового иобщественного) (понижение температуры воздуха)

3. "Алматы-Шелек-Хоргос" км 24-243, уч. ПВП-с.Чунджа (для всех видов)

Восточно-Казахстанская область — 7 автодорог общей протяженностью 1268 км (снег, метель, ограничение видимости)

1. "Омск-Майкапчагай"- гр.Абайской обл.-г.Зайсан (для всех видов).

2. По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Жамбылская область — 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

1. "Алматы-Ташкент-Термез" с.Кенен -с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов)

Область Жетысу — 2 автодороги общей протяженностью 158 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий Абайской обл.)

1. "Ушарал-Достык"- ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов); 2. "Алматы-Усть-Каменогорск" — пов.Ушарал-гр.Абайской обл. (дляобщественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Карагандинская область — 9 автодорог общей протяженностью1097 км (понижение температуры воздуха)

По всем направлениям (для дизельного автотранспорта)

Костанайская область — 3 автодорог общей протяженностью 135 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

1. "Жезказган-Петропавловск"- гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов)

2. "Жезказган-Петропавловск"- г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

3. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" — с.Октябрьское-гр.Акмолинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Павлодарская область — 8 автодорог общей протяженностью 1624 км (понижение температуры воздуха)

1. По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Северо-Казахстанская область — 4 автодорог общей протяженностью398 км (понижение температуры воздуха)

1. "Екатеринбург—Алматы"км. — с.Рузаевка-гр. Акмолинской обл.

2."Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ(на Омск)" — гр.Акмолинской обл.-гр.РФ.

3. "Кокшетау-Рузаевка"- гр.Акмолинской обл.-с.Саумалколь.

4. "Жезказган-Петропавловск"- гр.Акмолинской обл.- с.Токсан би. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Область Улытау — 3 автодороги общей протяженностью 543 км (метель ветер,ограничение видимости)

1. "Жезказган-Петропавлоск"- п.Улытау-гр.Костанайской обл (для всех видов) (понижение температуры воздуха)

2. "Жезказган-Петропавловск"- с.Жезды-п.Улытау.

3. "Кызылорда-Павлодар"- г.Жезказган-гр.Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 166 единиц техники и 250 человек.