В Казахстане нужно провести кадровую чистку судей – юрист

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Известный алматинский адвокат Джохар Утебеков в интервью корреспонденту BaigeNews.kz поделился своим видением реформирования судебной системы в стране.

"Необходима глубокая чистка судейского корпуса. Нужен полноценный набор судей из сферы науки, образования, практикующих юристов, которые добились какого-то авторитета, репутации. Этот приток судей, который шел регулярно из сотрудников самой судебной системы, правоохранительных органов, органов исполнительной власти, он никакой критики не выдерживает. Необходима суровая кадровая чистка", - завил он.

Наиболее болезненной отраслью судопроизводства Утебеков назвал уголовную.

"Здесь нужна кардинальная реформа. Вероятно принятие нового уголовно-процессуального кодекса, который будет основан на демократических принципах и основах нового уголовного кодекса. Пересмотр законодательства; подходов; борьба за оправдательные приговоры; преодоление давления силового блока на судей - необходим такой пересмотр. На все это достаточно политической воли", - отметил адвокат.

Эксперт привел в пример Административно-процессуальный кодекс, который появился в Казахстане меньше двух лет назад.